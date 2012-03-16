Мать «минского террориста» умоляет Лукашенко отложить казнь

Мать приговоренного к смертной казни по делу о теракте в минском метро Владислава КОВАЛЕВА Любовь КОВАЛЕВА направила заказным письмом и по факсимильной связи в Администрацию Президента Беларуси обращение к главе государства Александру ЛУКАШЕНКО, в котором просит на год приостановить исполнение приговора ее сыну.

Об этом УНИАН сообщила сама Л.КОВАЛЕВА.

«Прошу в порядке обеспечения реализации статьи 61 Конституции Беларуси дать поручение органу, который по законодательству должен исполнять наказание, приостановить исполнение смертной казни в отношении моего сына на один год. Надеюсь, что за это время обращение, которое находится на рассмотрении Комитета ООН по правам человека, будет рассмотрено. Пожалуйста, дайте возможность моему сыну дождаться результатов рассмотрения обращения в ООН. Прошу Вас, приостановите казнь на один год», - говорится в обращении Л.КОВАЛЕВОЙ к Президенту Беларуси.

Справка УНИАН. Теракт был совершен в минском метро 11 апреля 2011 года. В результате 15 человек погибли, более 200 получили ранения.

30 ноября 2011 года Верховный суд Беларуси признал Дмитрия КОНОВАЛОВА и В.КОВАЛЕВА виновными и приговорил их к смертной казни.

14 марта 2012 г. Президент Беларуси отказался помиловать Д.КОНОВАЛОВА и В.КОВАЛЕВА.