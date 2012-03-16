Отозваные послы ЕС вернутся в Беларусь

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Кэтрин Эштон в четверг рекомендовала странам ЕС в течение недели вернуть в Белоруссию отозванных оттуда ранее послов сообщает Радио Свобода.

Эштон отметила, что послы должны вернуться в Минск до встречи министров иностранных дел стран ЕС, назначенной на 22-23 марта. Не исключено, что на этой встрече могут быть одобрены новые санкции против Белоруссии.

Послы 27 стран Евросоюза были отозваны из Белоруссии в конце февраля – после того, как белорусские власти объявили о высылке посла Польши и представителя ЕС.

Этот шаг, в свою очередь, был обусловлен расширением «черного списка» белорусских чиновников, которым запрещен въезд в страны ЕС – эти лица подозреваются в причастности к преследованиям оппозиционных активистов.