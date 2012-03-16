База НАТО в России привлекла внимание политиков

Депутаты Госдумы России от КПРФ называют открытие перевалочной базы НАТО в Ульяновске сдачей национальных интересов РФ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом член комитета Госдумы России по вопросам обороны Вячеслав ТЕТЕКИН (фракция КПРФ) заявил журналистам в Москве.

«То, что мы видим перед нашими глазами – это сдача национальных интересов России», - заявил он. По его словам, этот факт сильно характеризует лицемерие правящей группировки в России.

«Во многом путинская избирательная компания строилась вокруг утверждения, что господин ПУТИН является представителем неких патриотических сил, а вот те, кто выступают против него – это чуть ли не сплошь агенты Запада. ПУТИН выступал на этих выборах как представитель антиамериканских сил и вдруг сразу же после завершения избирательной кампании мы получаем американскую военную базу, фактически, в Ульяновске», - сказал В.ТЕТЕКИН.

По его словам, такое решение готовилось давно и возможность ее открытия обсуждалась последние 2 года, когда было принято решение о выводе войск США из Афганистана.

В.ТЕТЕКИН заявил, что Узбекистан отказался от такой базы, поскольку это угрожает увеличению потока наркотиков и оружия на территории страны.

Он отметил, что после того, как аэропорт Слатина в Косово начали контролировать американцы, то через него пошел поток наркотиков из Афганистана в Европу.

«Сейчас мы можем столкнуться с такой же проблемой, когда американцы помимо того, что они будут вывозить тяжелую технику будут вывозить более компактные контейнеры, которые будут содержать те же самые наркотики. Мы от этого не гарантированы», - сказал В.ТЕТЕКИН.

Кроме этого, он подчеркнул, что политике нет места для благотворительности. Какие уступки российское руководство получило или собирается получить от этого не понятно, добавил он.

«Один из важнейших вопросов российской внешней политике – это размещение элементов американской ПРО в Европе, которая угрожает российским стратегическим силам. Пошли ли американцы на уступки России в этом вопросе? Нет, не пошли. Американцы никогда не идут на уступки пока их не заставят», - сказал он. По его словам, складывается впечатление, что руководство РФ «совершило очередную одностороннею уступку, что очень опасно».

Также он считает, что присутствие иностранных военных на территории любого государства угрожает его суверенитету, так как появляется зона неподконтрольная национальному правительству. По его словам, такая ситуация возникнет, потому, что американцы всегда очень жестко требуют права экстерриториальности и не допускают представителей государства на эту базу.

«Фактически есть опасность, что Россия утратит суверенитет на определенной части своей территории и там появятся войска, боевая техника нашего потенциального противника. Это очень опасная авантюра», - сказал он.

При этом, депутат Анатолий ЛОКОТЬ (фракция КПРФ) заявил, что при создании в Ульяновске перевалочной базы Альянса на пути из Европы в Афганистан речь идет не только об имуществе, военных и гражданских грузах, но и о личном составе вооруженных сил НАТО. «Подобное решение не может не вызывать большой тревоги у всех патриотов России, так как в конечном итоге речь идет о создании военной базы НАТО на суверенной территории России. Это небывалое событие. Такое можно было представить только в случае оккупации нашей страны», - заявил он.

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Присутствие персонала НАТО не предполагается на транзитно-перевалочном пункте грузов альянса из Афганистана в Ульяновске. Об этом сообщил официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Александр ЛУКАШЕВИЧ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД России, в частности, он сообщил, что в мае 2011 года руководство НАТО обратилось к Российской Федерации с просьбой рассмотреть возможность распространения упрощенного порядка транзита нелетальных грузов Международных сил содействия безопасности (МССБ) в/из Афганистан(а) комбинированным способом, т.е. железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом.

По его словам, были проработаны технические возможности реализации такой транзитной схемы - с задействованием аэропорта «Восточный» г. Ульяновска. Учитывались перспективы общего развития инфраструктуры региона, создания новых рабочих мест.

«О каких-либо военных базах или объектах речи не идет. Под цели возможного транзита были бы задействованы исключительно гражданские объекты материально-технического обеспечения - склады временного хранения и пр. Присутствие натовского персонала не предполагается», - заявил А.ЛУКАШЕВИЧ.

При это он подчеркнул, что приоритетное внимание уделяется созданию механизма надежного контроля за грузами МССБ со стороны таможенных органов России - с целью исключить использование этого маршрута для целей наркотрафика. Соответствующие положения были бы зафиксированы в обменных письмах с представителями НАТО.

МИД России - совместно с компетентными российскими ведомствами - подготовил предложения по созданию необходимой нормативно-правовой базы для возможного запуска схемы комбинированного транзита. Вопрос находится на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации, добавил А.ЛУКАШЕВИЧ.

Он подчеркнул, что речь идет о транзите только невоенных (нелетальных) грузов, которые следуют на упрощенных условиях обычных коммерческих поставок. Наряду с договоренностями с НАТО о наземном транзите грузов нелетального характера в активном режиме действуют двусторонние соглашения о воздушном транзите вооружений, военного имущества и персонала с Германией, Францией, Испанией, США, Италией и Швецией, добавил он.

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Вице-премьер-министр России по вопросам ВПК Дмитрий РОГОЗИН на своей странице в Facebook написал: «надоело читать про «базу США под Ульяновском». Объясняю: речь идет о т.н. «мультимодальном транзите нелетальных грузов для нужд Международных сил содействия безопасности в Афганистане».

«Перевожу на русский язык: в Ульяновске минеральная вода, салфетки, палатки и пр. перегружаются с поезда на самолеты и далее следуют в Афганистан - в адрес контингентов стран западной коалиции. Этот транзит - коммерческий, т.е. бюджет РФ получает за него деньги. Не думаю, что транзит через Россию натовской туалетной бумаги является предательством Родины», - заявил он.

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Лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО заявляет, что любое размещение натовских баз на территории Российской Федерации должна была одобрить Госдума РФ.

Об этом П.СИМОНЕНКО заявил УНИАН, комментируя заявление вице-премьер-министра РФ Дмитрия РОГОЗИНА относительно размещения под российским Ульяновском перевалочной базы НАТО.

«Я в это просто не могу поверить, и рассматриваю это, как очередную утку», - сказал он. П.СИМОНЕНКО заметил, что Д.РОГОЗИН в этом случае должен показать документ с решением Госдумы. «Он должен показать документ: вот решение парламента России, который разрешил существование этой базы на территории России», - сказал лидер фракции КПУ.

П.СИМОНЕНКО отметил, что такой документ Госдумой должен приниматься в соответствии с международными нормами. «Когда речь идет о НАТО, а это военно-политический блок, то это обязательно должно быть утверждено решением Госдумы», - сказал он.

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Во фракции Партии регионов не видят двойных стандартов в размещении базы НАТО на территории Российской Федерации, в Ульяновске.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил член Комитета Верховной Рады по иностранным делам, народный депутат от Партии регионов Леонид КОЖАРА.

Он отметил, что на сегодняшний день Россия углубляет и развивает сотрудничество с НАТО намного больше, чем Украина: «Россия никогда не отказывалась от сотрудничества с НАТО. Потому здесь с очень большой натяжкой можно говорить о каких-то двойных стандартах», - сказал он.

Л.КОЖАРА заметил, что Россия никогда не выступала против того, чтобы Украина размещала на своей территории НАТОвские базы, поскольку Украина никогда таких намерений и не имела: «Россия не выступала против размещения на территории Украины баз НАТО, поскольку Украина никогда не собиралась их размещать», - сказал он, добавив, что Россия только выступала против членства Украины в НАТО.