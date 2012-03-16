Таксисты вышли на работу голыми в знак протеста

В Валенсии, третьем по значению городе Испании, в четверг прошла акция протеста таксистов: на маршруты они выехали голыми, сообщает Радио "Свобода".



Таксисты протестуют против проведенной недавно либерализации своей отрасли, в частности, снятия ограничений на продолжительность рабочего дня. Острая конкуренция в условиях экономического кризиса заставляет их работать по 14 и больше часов, лишает отпуска и выходных. Водители требуют вновь регламентировать их труд.



- Нашей сфере наносится постоянный ущерб. Речь идет также о безопасности пассажиров, которую не могут обеспечить уставшие люди, находящиеся за рулем по многу часов, - говорит профсоюзный лидер Антонио Гомес.

Жители Испании давно привыкли к «голой» форме протеста. В обнаженном виде постоянно протестуют экологи, велосипедисты и даже пожарные и полицейские, требующие повышения зарплаты, замечает корреспондент.