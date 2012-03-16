Приговоренный к смерти в Беларуси исчез из СИЗО КГБ

Приговоренного к смертной казни Владислава Ковалева, одного из фигурантов дела о терактах в минском метро, увезли из СИЗО КГБ, где он до настоящего времени содержался. Об этом РИА Новости сообщила мать осужденного Любовь Ковалева.

В следственном изоляторе женщине заявили, что ее сын был этапирован, но куда именно - не уточнили. В минском СИЗО №1 на улице Володарского - единственном исправительном учреждении страны, где приводят в исполнение смертные приговоры - Ковалевой сообщили, что осужденный туда не поступал.

Как уточняет "Еврорадио", адвокат Владислава Ковалева Станислав Абразей безуспешно пытался встретиться со своим подзащитным на протяжении двух последних дней. Сегодня юрист намерен подать надзорную жалобу (на приговор Ковалеву) в Верховный суд. Он также будет добиваться того, чтобы смертный приговор в отношении осужденного не приводили в исполнение до рассмотрения жалобы.

Теракт в минском метро произошел 11 апреля 2011 года. В результате 15 человек погибли, сотни получили ранения. Основным обвиняемым по делу проходил Дмитрий Коновалов, который, как признал суд, сконструировал взрывное устройство, принес в метро и привел в действие. Владислав Ковалев, по данным суда, знал о готовящемся теракте, но не сообщил в правоохранительные органы. Следствие обвинило обоих фигурантов дела в совершении взрывов в Минске в 2008 году и Витебске в 2005 году, в результате которых пострадали десятки людей.

Оба подсудимых частично признали вину, однако Ковалев позднее заявил, что оговорил себя под давлением. После вынесения смертного приговора он подал прошение о помиловании, которое было отклонено президентом Александром Лукашенко, напоминает Лента.ру.