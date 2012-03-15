Европарламент хочет знать, как мафия проникает в экономику и власть

Европейский парламент создал специальный комитет по вопросам организованной преступности, коррупции и отмывания грязных денег.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

“За” проголосовало большинство депутатов, присутствующих в зале.

Как сообщила пресс-служба Европарламента, целью Комитета, созданного сроком на 1 год, станет расследование проникновения организованной преступности, в том числе мафии, в легальную экономику ЕС, администрацию и финансовую систему. По результатам своей деятельности Комитет должен представить предложения по борьбе с такими явлениями.

“Создание антимафиозного Комитета в Европарламенте является реальной поворотной точкой в истории политики Европейского Союза. В конечном итоге, Европа посылает четкий сигнал преступным организациям и гангстерам: институты не капитулируют перед организованной преступностью”, - заявила по этому поводу докладчик по вопросу создания Комитета Соня АЛЬФАНО (группа либеральных партий, Италия).

Согласно принятому сегодня решению члены Комитета смогут посещать национальные и европейские органы власти, а также проводить слушания с представителями органов власти ЕС и национальных органов власти всего мира. При этом на слушание могут приглашаться представители бизнеса, гражданского общества, жертвы организованных преступных группировок, а также официальные лица, в том числе, судьи.

Через две недели Европарламент определится по поводу состава Комитета, а свою работу новый Комитет начнет в конце апреля.