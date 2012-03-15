Польских солдат судят за убийство в Афганистане

Летом прошлого года польский суд снял с семерых солдат обвинения в военных преступлениях, но прокуроры обжаловали это решение в верховном суде

В Польше высшая судебная инстанция сняла обвинения с трёх польских военнослужащих, которым инкриминировалось убийство мирных граждан,



Семеро солдат ранее предстали перед судом в связи убийством в одной из афганских деревень нескольких жителей, включая женщин и детей. Летом прошлого года польский суд снял с семерых солдат обвинения в военных преступлениях, но прокуроры обжаловали это решение в верховном суде.



Военнослужащие отказались признать себя виновными на процессе, который впервые рассматривает обвинения в нарушении польскими солдатами международных военных конвенций. Польше высшая судебная инстанция сняла обвинения с трёх польских военнослужащих, которым инкриминировалось убийство мирных граждан, сообщает Радио Свобода. Вместе с тем, суд постановил, что материалы судебного расследования по этому же делу в отношении четырёх других солдат будут вновь рассмотрены в суде.Семеро солдат ранее предстали перед судом в связи убийством в одной из афганских деревень нескольких жителей, включая женщин и детей. Летом прошлого года польский суд снял с семерых солдат обвинения в военных преступлениях, но прокуроры обжаловали это решение в верховном суде.Военнослужащие отказались признать себя виновными на процессе, который впервые рассматривает обвинения в нарушении польскими солдатами международных военных конвенций.

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