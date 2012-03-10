Каспаров назвал выборы Президента России спецоперацией

Российский оппозиционер Гарри КАСПАРОВ назвал выборы Президента РФ 4 марта спецоперацией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал со сцены митинга «За честные выборы» на Новом Арбате в Москве.

«4 марта мы видели акт разврата страны. Нас пытаются убедить в том, что ПУТИН победил на этих выборах, и об этом говорят все, кому не лень. Нас призывают с этим смириться, мол, какие бы ни были цифры, ПУТИН все равно победил! Так это?», - спросил он. «Нет!», - ответили участники митинга.

По словам Г.КАСПАРОВА, выборы были нечестными и несправедливими, потому что «не были выборами, а были спецоперацией по новой коронации пахана, который хотел вернуться в Кремль».

«Это спецоперация, потому что реальная оппозиция не была допущена к выборам», - подчеркнул он.

«Так называемые оппоненты специально набирались с чувством юмора: МИРОНОВ, ЖИРИНОВСКИЙ, ЗЮГАНОВ – Трус, Балбес, Бывалый. И ПРОХОРОВ, из которого срочно начали лепить гиганта мысли и отца русской демократии», - считает Г.КАСПАРОВ.

Он заявил, что даже в условиях использования административного ресурса в ходе избирательной кампании власти все равно потребовалась фальсификация результатов выборов.

«Не надо слушать тех, кто говорит, что были фальсификации, но за ПУТИНА проголосовали 53% или 51%. Это как преступник, который готов согласиться с кражей, чтобы с него сняли обвинение в убийстве. Мы не знаем, сколько голосов набрал ПУТИН. Это никому не известно. Массовые фальсификации сделали невозможным это узнать», - подчеркнул Г.КАСПАРОВ.

При этом он назвал самым главным то, что «столица отвергла ПУТИНА - в Москве он проиграл».