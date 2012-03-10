Авиабаза в Киргизии не будет задействована в ударе по Ирану

Американский транзитный центр в киргизском аэропорту Манас не может быть задействован в случае возможной военной операции США против Ирана, утверждает посол США в Киргизии.

«Транзитный центр в международном аэропорту Манас выполняет одну единственную миссию, и заключается она в том, чтобы поддерживать процесс стабилизации в Афганистане и не допустить там появляющихся убежищ экстремистов. Это его предназначение. И заявления о каких-то других миссиях не соответствуют действительности», – цитирует Газета.ру.

«Центр также очень важен для воздушных дозаправок во время операций в Афганистане, проводимых для защиты пространства и гарантии того, что террористы не смогут использовать его как безопасную гавань», – считает посол.

По ее словам, США готовы вести переговоры с руководством Киргизии о продлении сроков пребывания в стране Центра транзитных перевозок (ЦТП) в аэропорту Манас после 2014 года.