В Литве запретили продавать алкоголь 1 сентября

Первого сентября в Литве, по решению сейма, запретят продавать алкогольные напитки, сообщает РИА Новости.

Это касается не только магазинов, но и ресторанов, кафе и ночных клубов. Во многих сетевых магазинах покупателей заранее извещают о запрете. Даже кассовые аппараты перепрограммированы так, чтобы не могли выбивать плату за алкоголь.

Некоторые бары и ночные клубы разослали СМС, в которых рекламируют вместо виски и пива квас и тминный напиток.

Такое решение вызвало неоднозначные реакции в обществе. Например, премьер страны Гедиминас КИРКИЛАС накануне сказал, что не приветствует одноразовые запретные меры, и сообщил, что с удовольствием бы поднял в этот день бокал шампанского за начало учебного года.

Президент страны Валдас АДАМКУС в сердцах назвал инициативу "глупостью".

В СМИ приводятся многочисленные заявления владельцев ресторанов, которые недоумевают, почему должны страдать те, кто заранее заказал места, чтобы отметить юбилей или отпраздновать свадьбу.

Исходя из этого, Литовская ассоциация ресторанов и гостиниц обратилась в сейм с призывом отменить постановление.