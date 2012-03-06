В Москве продолжают арестовывать оппозиционеров

Свыше десятка человек арестовали на Пушкинской площади в Москве за попытку провести несанкционированную акцию протеста. Площадь, где накануне состоялся митинг оппозиции - сейчас оцепила полиция. Туда прибывают автобусы со спецназовцами.

Усиленные отряды полиции - и на Триумфальной, Манежной, Лубянской и Театральной площадях. Призывы к массовым протестам во вторник - раздавались в социальных сетях от молодежных антивластных организаций. Людей призывали оспаривать результаты выборов президента, где победил Владимир Путин. Накануне московская полиция задержала свыше двух сотен человек за участие в несанкционированных митингах и сопротивление стражам порядка. Всех до утра вторника отпустили.

5 канал