Младший брат экс-президента Киргизии сбежал из колонии

Брат экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева Ахмат, приговоренный в прошлом году к семи годам за организацию беспорядков летом 2010 года, сбежал из колонии-поселения, сообщил РИА Новости источник в пресс-службе Госслужбы исполнения наказаний республики.

Ахмат Бакиев в августе прошлого года был признан виновным в организации массовых беспорядков, разжигании межнациональной вражды, вымогательстве и мошенничестве. Всего брату экс-президента вменялось восемь эпизодов по 11 статьям Уголовного кодекса республики. Он был приговорен к семи годам строгого режима, однако 4 января 2012 года ему изменили режим содержания и перевели из исправительной колонии в колонию-поселение №35 в Бишкеке.

"В январе Ахмат Бакиев был госпитализирован из колонии-поселения №35, расположенной в Бишкеке, в одну из городских больниц с пневмонией. 3 марта он должен был вернуться в колонию для отбывания наказания, однако этого не сделал", - сообщил собеседник агентства.

Таким образом, Ахмат Бакиев считается нарушившим условия заключения, то есть сбежавшим.

В апреле 2010 в Киргизии произошел госпереворот, закончившийся отставкой второго президента страны Курманбека Бакиева, который сам пришел к власти, свергнув президента Аскара Акаева в 2005 году. После апрельских событий страна погрузилась в пучину массовых беспорядков, которые вылились в кровавый межэтнический конфликт между киргизами и проживающими на юге республики узбеками. Новые власти заявили, что организаторами беспорядков стали реваншисты, поддерживающие экс-президента Бакиева.