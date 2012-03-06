После выставки в Киев приедет тайский главнокомандующий

Таиланд заинтересован в углублении военно-технического сотрудничества с Украиной.

Как сообщает пресс-служба Государственного концерна «Укроборонпром», об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Королевской тайской армии Прают ЧАН-О-ЧА в ходе ознакомления с экспозицией ГК «Укроборонпром» и ГК «Укрспецэкспорт», представленной на Международной выставке «Defense & Security 2012» в Бангкоке (Королевство Таиланд).

«Существуют серьезные перспективы для последующего развития взаимоотношений между Таиландом и Украиной. Мы будем и в дальнейшем активно работать в этом направлении», - приводит пресс-служба «Укроборонпрома» слова П.ЧАН-О-ЧА.

В пресс-службе также отметили, что на март 2012 года запланирован официальный визит П.ЧАН-О-ЧА в Украину.

По информации «Укроборонпрома», в продукции украинских оборонных предприятий выразил заинтересованнось и посетивший выставку министр обороны Королевства Таиланд Суванатат СУКУМПОЛ.

«Безусловно, мы достигли уровня стратегического партнерства с Украиной. Мы начинаем это партнерство с армии и будем углублять его в других сферах», - отметил С.СУКУМПОЛ.

Как сообщают в «Укроборонпроме», на выставке «Defense & Security 2012» украинская экспозиция, в частности, представлена натурным образцом бронетранспортера БТР-3Е1, моделями переносного противотанкового комплекса «Скиф», станции электронного подавления «Адрос», станции радиоэлектронной разведки «Кольчуга», а также моделями десантного корабля на воздушной подушке «Зубр» и бронированного катера «Гюрза».