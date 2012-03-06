Президент Франции призвал Путина работать над модернизацией

Президент Франции Николя Саркози поздравил премьер-министра РФ Владимира Путина с победой на президентских выборах, передал "наилучшие пожелания всему российскому народу" и призвал Путина "продолжать работать над экономической и демократической модернизацией страны", сообщает AFP.

"Я придаю огромное значение нашему партнерству и нашему диалогу, который должен сделать еще теснее и наши двусторонние связи, и отношения с Евросоюзом", - говорится в обращении.