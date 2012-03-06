Президент Франции призвал Путина работать над модернизацией

01:25, 06 марта 2012
Мир
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Пресс-служба передала поздравления

Президент Франции Николя Саркози поздравил премьер-министра РФ Владимира Путина с победой на президентских выборах, передал "наилучшие пожелания всему российскому народу" и призвал Путина "продолжать работать над экономической и демократической модернизацией страны", сообщает AFP.

"Я придаю огромное значение нашему партнерству и нашему диалогу, который должен сделать еще теснее и наши двусторонние связи, и отношения с Евросоюзом", - говорится в обращении.

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