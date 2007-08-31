Телекомпания CNN прекратила сотрудничество с Reuters

Телекомпания CNN объявила о том, что прекращает сотрудничество с информационным агентством Reuters, которое длилось 27 лет.

Как сообщает NEWSru, руководство компании разъяснило, что идет на этот шаг для того, чтобы "снизить степень зависимости от материалов агентства". По информации пресс-секретарz CNN Найджела ПРИТЧАРДА, телекомпания планирует инвестировать высвободившиеся средства в развитие собственной информационной сети и своих каналов информации.

Вместе с тем, сумма, которую CNN планирует инвестировать в развитие собственной информационной сети, не разглашается, а договоры на использование информации с Associated Press и Associated Press Television News - основными конкурентами Reuters остаются в силе.

CNN прекращает использовать материалы Reuters, включая тексты, видео и фотографии, с пятницы, 31 августа.