В штаб-квартире ООН обнаружили контейнеры с фосгеном
09:21, 31 августа 2007Мир
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Вызвали специалистов ФБР
Контейнеры с отравляющим газом были найдены в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Как сообщает НТВ, ампулы с фосгеном обнаружили уборщицы в одном из офисов расформированной комиссии, занимавшейся так называемым иракским досье.
По словам представителя генсека ООН, материалы из Ирака были доставлены в офис Организации объединенных наций еще в 1996 году, и по халатности сотрудников забыты в коробках.
Для безопасного вывоза и нейтрализации фосгена вызвали специалистов Федерального бюро расследований. Сотрудников из штаб-квартиры не эвакуировали.
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