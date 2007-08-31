В штаб-квартире ООН обнаружили контейнеры с фосгеном

Контейнеры с отравляющим газом были найдены в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Как сообщает НТВ, ампулы с фосгеном обнаружили уборщицы в одном из офисов расформированной комиссии, занимавшейся так называемым иракским досье.

По словам представителя генсека ООН, материалы из Ирака были доставлены в офис Организации объединенных наций еще в 1996 году, и по халатности сотрудников забыты в коробках.

Для безопасного вывоза и нейтрализации фосгена вызвали специалистов Федерального бюро расследований. Сотрудников из штаб-квартиры не эвакуировали.