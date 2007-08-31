Греческое пассажирское судно столкнулось с израильским грузовым кораблем
08:53, 31 августа 2007Мир
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2 человека пропали без вести
Сегодня ночью на расстоянии трех километров от порта Хайфы греческое пассажирское судно столкнулось с израильским грузовым кораблем. Как сообщает NEWSru, в результате столкновения израильское судно затонуло, члены экипажа были вынуждены прыгать в воду. 11 членов экипажа были спасены, двое числятся пропавшими без вести.
Пассажиры греческого теплохода не пострадали.
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