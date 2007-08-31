Телеканал CNN прекратил сотрудничество с Reuters

Американская телекомпания CNN 30 августа объявила, что после 27 лет сотрудничества прекращает работу с информационным агентством Reuters.

По словам представителя телекомпании Найджела Притчарда, "дело тут не в Reuters, а в нас самих. Вся проблема в правах на использование и распространение материалов". Разорвав отношения с одним из наиболее авторитетных агентств, в CNN хотят снизить издержки и сэкономить, таким образом, средства на расширение собственной сети сбора информационных материалов.

Сколько именно собирается потратить телеканал на расширение корреспондентской сети и во сколько обходились услуги Reuters, Притчард раскрывать не стал.

В агентстве Reuters говорят, что с CNN долго велись интенсивные переговоры о продолжении сотрудничества, однако успехом они не увенчались. В распространенном Reuters заявлении говорится, что агентство надеется в будущем возобновить сотрудничество с CNN.

Пока же телеканал продолжит пользоваться услугами одного из основных конкурентов Reuters - агентства Associated Press.

Лента.ру