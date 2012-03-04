Обама: США без колебаний применят силу против Ирана

Президент США Барак Обама заявил, что Америка без колебаний применит силу против Ирана, чтобы Тегеран не получил ядерное оружие, сообщает Би-би-си.

Это заявление Обама сделал, выступая перед Американо-израильским комитетом по общественным связям - влиятельной произраильской организацией, продвигающей интересы Израиля в Вашингтоне.

Президент уточнил, что при этом добиться своей цели Белый дом предпочел бы дипломатическим путем.

Обама также добавил, что у Израиля должно всегда оставаться право самостоятельно решать вопросы национальной безопасности.