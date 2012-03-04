Обама: США без колебаний применят силу против Ирана
21:23, 04 марта 2012Мир
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Это заявление Обама сделал, выступая перед Американо-израильским комитетом по общественным связям
Президент США Барак Обама заявил, что Америка без колебаний применит силу против Ирана, чтобы Тегеран не получил ядерное оружие, сообщает Би-би-си.
Это заявление Обама сделал, выступая перед Американо-израильским комитетом по общественным связям - влиятельной произраильской организацией, продвигающей интересы Израиля в Вашингтоне.
Президент уточнил, что при этом добиться своей цели Белый дом предпочел бы дипломатическим путем.
Обама также добавил, что у Израиля должно всегда оставаться право самостоятельно решать вопросы национальной безопасности.
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