Любимую телеведущую Каддафи убили в тюремной камере

Известная в Ливии журналистка и телеведущая Галя аль-Мисрати, пользовавшаяся огромной популярностью в годы правления Муамара Каддафи, была убита в тюремной камере в столице страны Триполи, сообщает телеканал «Аль-Арабия».

Как сообщили знакомые тележурналистки, Галю убили из-за хорошего к ней отношения Каддафи и ее категорического неприятия новой власти. Журналистка резко критиковала повстанцев и обещала мстить за убитого полковника.

Особенно ярким было появление аль-Мисрати в телеэфире Libiyah TV в августе прошлого года, когда силы повстанцев осаждали Триполи. Ведущая с оружием в руках поклялась «убить любого, кто попытается захватить телевидение, или умереть самой».

Галя аль-Мисрати в последний раз появилась перед телекамерами 30 декабря прошлого года. В кадре она молчала и держала листок с указанием даты. Многие зрители тогда говорили, что аль-Мисрати отрезали язык. После этого журналистка пропала, и никто не знал, где она находится, до последних дней, когда поступила информация о ее убийстве в тюремной камере.

Официальные ливийские власти пока никак не комментируют эту информацию.

Галя аль-Мисрати родилась в Триполи. Она была известным в стране литератором, журналистом, специалистом в области международного права. Вела активную общественную жизнь, являлась членом многих панафриканских правозащитных организаций. Опубликовала несколько литературных произведений, в том числе сборник рассказов «У Луны другое лицо» (2007 год), писала аналитические статьи для ливийских СМИ.

В последнее время из Ливии неоднократно поступала информация об издевательствах и пытках в тюрьмах над сторонниками погибшего ливийского вождя, а также об убийствах людей, кто так или иначе был связан с прежним режимом.

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