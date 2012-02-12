Папа Римский призвал немедленно прекратить насилие в Сирии

Папа Римский БЕНЕДИКТ XVI призвал в воскресенье к немедленному прекращению насилия в Сирии и разрешению всех спорных вопросов в этой стране путем диалога, передает РИА Новости.

«Я с большим беспокойством слежу за драматическими и все умножающимися эпизодами насилия в Сирии. В последние дни они породили многочисленные жертвы. В молитве я поминаю жертв, среди которых есть дети», - заявил понтифик в ходе традиционной воскресной проповеди, с которой он обратился к верующим, собравшимся на площади святого Петра в Ватикане.

«Я вновь обращаюсь ко всем и, прежде всего, к политическим властям Сирии с настоятельным призывом положить конец насилию и отдать предпочтение пути диалога, примирения и содействия миру», - подчеркнул он.

Глава Римско-католической церкви призвал также дать ответ на законные ожидания различных групп сирийского общества, указав, что на это надеется и международное сообщество, озабоченное судьбой этой страны и всего региона.

В Сирии уже почти год продолжаются антиправительственные протесты, сопровождающиеся насилием. Ежедневно поступают сообщения о гибели людей - как мирных граждан, так и сотрудников силовых структур. По разным данным, общее число жертв уже перевалило за 8 тысяч человек. Сирийские власти заявляют, что в столкновениях с вооруженной оппозицией были убиты более 2 тысяч военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, против которых действуют хорошо вооруженные боевики.