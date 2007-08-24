Черномырдин: вывод Черноморского флота из Крыма не обсуждается - еще рано

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН исключает возможность заявления со стороны российского дипломата об отказе России вывести свой флот с территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал сегодня в интервью журналистам.

По словам В.ЧЕРНОМЫРДИНА, произошла ошибка. «Кому-то это или нужно было, или оплошность допустили», - сказал он, добавив, что сегодня главный редактор издания, распространившего эту информацию, принес извинения, признав, что на сайте была допущена ошибка.

«Советник посольства не мог такого сказать. Это вообще недопустимо. Ну просто не могло такого быть. Но случилось... Поэтому весь шум - зто всплеск, эмоции», - подчеркнул В.ЧЕРНОМЫРДИН.

Он убежден, что это никак не повлияет на украинско-российские отношения. Посол подчеркнул, что на сегодняшний день переговоры о выведении флота или продления его пребывания не ведутся: «Есть договор. 17-й год там. Все определено. Так что этот вопрос не обсуждается. Еще впереди много времени. Чего обсуждать. Время придет – будем обсуждать», сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН, еще раз подчеркнув, что он исключает подобные заявления с российской стороны.

Как сообщал УНИАН, после круглого стола на тему “Базирование Черноморского флота в Крыму: новые условия или новые проблемы?” 23 августа некоторые Интернет-СМИ процитировали заявления старшего советника Посольства Российской Федерации в Украине Владимира ЛЫСЕНКО. По их информации, В.ЛЫСЕНКО якобы отметил, что в случае давления Украины на Черноморский флот РФ, который базируется в Крыму, Россия может начать пересмотр базового договора 1997 года, который закрепляет украинский статус полуострова.

В тот же день, МИД Украины обратился в МИД Российской Федерации с требованием предоставить официальное подтверждение заявления В.ЛЫСЕНКО о статусе Крыма и условиях временного пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.

Сегодня Министерство иностранных дел России призвало украинских дипломатов воздерживаться от демаршей, основанных на журналистских "утках". "В МИД России отметили недопустимость официальных демаршей, которые основаны не на проверенных фактах, а на журналистских "утках", - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД России.