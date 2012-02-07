Страны Персидского залива отзывают послов из Сирии и закрывают у себя сирийские дипмиссии.

Как сообщает Газета.ру, Совет сотрудничества стран Персидского залива 7 февраля принял решение отозвать своих послов из Сирии, а также закрыть дипломатические представительства Дамаска на территории своих государств в ответ на действия Президента Сирии Башара АСАДА против мирного населения.

«Королевство Саудовская Аравия, нынешний глава Совета, объявляет, что страны Персидского залива приняли решение отозвать всех своих послов из Сирии, а также потребовать от сирийских дипломатов немедленно покинуть наши земли», – говорится в заявлении Совета сотрудничестве стран Персидского залива.

Как сообщал УНИАН, антиправительственные протесты в этой стране начались весной 2011 года, что в дальнейшем превратились в кровавое противостояние противников режима президента Башара АСАДА и лояльных к власти сил. По данным ООН, за время конфликта в Сирии погибло более 5 тысяч человек.

Ранее об отзыве своих послов сообщили Испания, Италия, Франция, Великобритания. Также на родину вернулись послы США и Германии.

Совет сотрудничества стран Персидского залива в прошлом году стал ключевым медиатором в переговорах властей и оппозиции Йемена по уходу Абдаллы САЛЕХА с поста президента страны.

В организацию входят шесть стран – Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.