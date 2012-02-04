В Мюнхене обсудят НАТО, "арабскую весну" и компьютерную безопасность

На открывшейся в Мюнхене ежегодной Международной конференции по безопасности в пятницу обсуждалась роль Германии на мировой арене и различные аспекты энергетической безопасности, передает Радио Свобода.



Речь шла о стабильности российских поставок газа в Европу, о конфликтной ситуации вокруг ядерной программы Ирана, что может повлиять на мировой экспорт нефти.



В субботу будет обсуждаться европейско-американский оборонный альянс.



Конференция завершится в воскресенье обсуждением в секциях итогов "арабской весны" и проблем компьютерной безопасности.



Традиционно в конференции участвуют главы государств и правительств, главы военных, внешнеполитических и финансовых ведомств, ведущие военные эксперты и экономисты.