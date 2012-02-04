В Мюнхене обсудят НАТО, "арабскую весну" и компьютерную безопасность

00:40, 04 февраля 2012
Мир
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А сегодня был "день энергоресурсов"

На открывшейся в Мюнхене ежегодной Международной конференции по безопасности в пятницу обсуждалась роль Германии на мировой арене и различные аспекты энергетической безопасности, передает Радио Свобода.

Речь шла о стабильности российских поставок газа в Европу, о конфликтной ситуации вокруг ядерной программы Ирана, что может повлиять на мировой экспорт нефти.

В субботу будет обсуждаться европейско-американский оборонный альянс.

Конференция завершится в воскресенье обсуждением в секциях итогов "арабской весны" и проблем компьютерной безопасности.

Традиционно в конференции участвуют главы государств и правительств, главы военных, внешнеполитических и финансовых ведомств, ведущие военные эксперты и экономисты.

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