Янукович: газовый консорциум должен быть трехсторонним

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что создание трехстороннего газового консорциума между Украиной, Россией и ЕС должно развеять туман в политике безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Мы понимаем ту ответственность, которая лежит на Украине и, если говорить о безопасности энергетической, мы, конечно, понимаем, что ключевым партнером ЕС и Украины в поставках энергоносителей является Россия. Без учета дальнейшей политики диверсификации поставок энергоресурсов, без учета энергоэффективности, эту политику строить невозможно. То есть, если мы не будем видеть альтернативы и не будем понимать, как строить партнерские отношения, политика безопасности здесь выглядеть очень туманно", - сказал Президент.

По его словам, именно поэтому Украина еще в 2003 году выступила инициатором создания газотранспортного консорциума с участием ЕС, России и Украины.

"Наша позиция не изменилась, она остается прежней, мы считаем, что прозрачность работы этой системы, эффективность, техническая надежность зависит от этого альянса", - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что вопрос создания консорциума остается важным и своевременным.

Говоря о политике энергетической безопасности Украины, Президент отметил, что она имеет две составляющие. Первая - проекты, которые Украина может реализовать самостоятельно. Среди таких проектов он назвал строительство крупнейшей в Европе солнечной электростанции, строительство ветряных электростанций и внедрение в Украине "зеленого" тарифа. Второй составляющей, по словам В.ЯНУКОВИЧА, является диверсификация поставок энергоресурсов.

"Не имея альтернативных источников энергоресурсов, имея такую колоссальную зависимость, которую мы имеем все эти годы, - разговоров очень мало, необходимы действия", - сказал Президент.

"Но мы считаем, что в треугольнике партнеров - Россия, Украина и Европа - многие вопросы можно решить", - добавил он.