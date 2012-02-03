Британский министр ушел в отставку из-за вранья полиции

Британский министр по делам энергетики и изменения климата Крис ХЬЮН (Chris Huhne) 3 февраля ушел в отставку, после того как его уличили во лжи полиции, сообщает Sky News.

К.ХЬЮН был обвинен в том, что он превысил скорость на дороге, но обманул полицейских, заявив, что за рулем находилась его жена Вики ПРАЙС.

Этот инцидент произошел еще весной 2003 года, когда К.ХЬЮН был депутатом Европарламента, передает Лента.ру. Политик вместе с женой возвращался из лондонского аэропорта Станстед, когда его автомобиль остановила полиция. Вместо того, чтобы признать свою вину, К.ХЬЮН заявил, что машину вела жена, она подтвердила эту информацию, и штраф был выписан на ее имя.

Обман раскрылся некоторое время спустя после развода К.ХЬЮНА в июне 2010 года. В 2011 году В.ПРАЙС рассказала газете The Sunday Times об этом инциденте, после чего им заинтересовалась полиция. Как пишет The Daily Telegraph, расследование продолжалось восемь месяцев, после чего К.ХЬЮНУ и В.ПРАЙС были предъявлены обвинения.

Политика и его жену обвинили в искажении хода правосудия, то есть в совершении уголовного преступления, максимальное наказание за которое составляет пожизненное лишение свободы. Как отмечает издание, в современной британской истории ни одному столь высокопоставленному политику не предъявлялись подобной серьезности обвинения.

К.ХЬЮН отрицает свою вину и намерен добиваться справедливости в суде.