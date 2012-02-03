В каюте капитана Costa Concordia водолазы нашли женское белье

Вещи, в том числе нижнее белье и косметичку, молдаванки Домники Чемортан были обнаружены в каюте Франческо Скеттино, капитана итальянского круизного лайнера Costa Concordia, потерпевшего крушение в середине января, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Вещи 25-летней бывшей танцовщицы, в компании которой, как она сама подтвердила, находился 52-летний Скеттино в момент катастрофы, обнаружили водолазы, участвующие в поисковой операции на Costa Concordia.

Как отмечается в сообщении, Чемортан на допросе в прокуратуре на этой неделе якобы заявила, что влюблена в капитана лайнера, у которого есть жена и маленькая дочь.

По информации итальянских СМИ, имя Чемортан не фигурирует в полном списке экипажа Costa Concordia. В каком качестве и на каких основаниях она находилась на борту судна и, возможно, даже на капитанском мостике, еще только предстоит выяснить.

Как сказал ранее Франческо Верузио, прокурор, ведущий дело о крушении лайнера, именно показания Чемортан могут стать ключевыми в установлении точных причин и обстоятельств катастрофы.

Costa Concordia напоролась на рифы в ночь на 14 января в Тирренском море близ острова Джильо у побережья итальянской области Тосканы. На борту судна находились более 4200 человек. В настоящее время найдены тела 17 погибших, еще 15 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Прокуратура предъявила капитану Скеттино обвинения в преступной халатности, непреднамеренном убийстве нескольких человек и оставлении судна в опасности. Капитану грозит до 15 лет тюрьмы. В настоящее время он находится под домашним арестом.