Крупная авария с участием 35 машин: 4 погибших, 6 раненых

Четыре человека погибли, в том числе ребенок, шесть пострадали в крупной автоаварии в Подмосковье, сообщил во вторник представитель ГУВД Московской области.

Столкновение 35 машин произошло во вторник около 8.00 на 113-м километре Каширского шоссе, на мосту через реку Ока.

"В столкновении участвовали как грузовые, так и легковые автомобили", - сообщил представитель ГУВД.

По предварительной информации, авария произошла из-за плохой видимости вследствие тумана.

РИА "Новости"