Крупная авария с участием 35 машин: 4 погибших, 6 раненых
17:33, 21 августа 2007Мир
880 0
ДТП произошло в Подмосковье
Четыре человека погибли, в том числе ребенок, шесть пострадали в крупной автоаварии в Подмосковье, сообщил во вторник представитель ГУВД Московской области.
Столкновение 35 машин произошло во вторник около 8.00 на 113-м километре Каширского шоссе, на мосту через реку Ока.
"В столкновении участвовали как грузовые, так и легковые автомобили", - сообщил представитель ГУВД.
По предварительной информации, авария произошла из-за плохой видимости вследствие тумана.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter