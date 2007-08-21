Крупная авария с участием 35 машин: 4 погибших, 6 раненых

17:33, 21 августа 2007
Мир
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ДТП произошло в Подмосковье

Четыре человека погибли, в том числе ребенок, шесть пострадали в крупной автоаварии в Подмосковье, сообщил во вторник представитель ГУВД Московской области.

Столкновение 35 машин произошло во вторник около 8.00 на 113-м километре Каширского шоссе, на мосту через реку Ока.

"В столкновении участвовали как грузовые, так и легковые автомобили", - сообщил представитель ГУВД.

По предварительной информации, авария произошла из-за плохой видимости вследствие тумана.

РИА "Новости"

 

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