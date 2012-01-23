ПАСЕ просили упразднить полномочия украинской делегации

Группа Европейской народной партии в Парламентской Ассамблее Совета Европы просила упразднить полномочия украинской делегации в ПАСЕ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в начале первой части сессии ПАСЕ представитель группы, депутат Эжидиус ВАРЕЙКИС (Литва).

“Три члена украинской делегации – Владимир ПИЛИПЕНКО, Валерий ПИСАРЕНКО и Александр ФЕЛЬДМАН – находятся здесь как члены Блока Тимошенко, то есть оппозиции, хотя в действительности они являются членами правящей партии, поэтому мы оспариваем полномочия”, - сказал он.

Однако члены ПАСЕ не поддержали это предложение.

Вместе с тем, как сообщил председательствующий на сессии, вопрос полномочий трех членов украинской делегации может рассмотреть Комитет правил процедуры, иммунитета и институционных дел. В соответствии с правилом 7 Правил процедуры ПАСЕ, Комитет должен рассмотреть вопрос относительно трех членов украинской делегации как можно скорее, по возможности – на протяжении 24-х часов. Если Комитет признает, что полномочия этих трех членов не могут быть подтверждены, он должен подготовить проект резолюции ПАСЕ.