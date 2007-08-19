США планируют серию ”молниеносных атак” на базы боевиков в Ираке

США планируют провести в течение ближайших недель серию "молниеносных точечных атак" на базы боевиков международной сети "Аль-Кайеда" на всей территории Ирака, сообщил американский генерал Рэй Одиерно. По его словам, военные операции, проводимые коалиционными войсками в Ираке, помогли восстановить контроль над крупными населенными пунктами, но экстремистские группировки перебрались в отдаленные районы страны, откуда ведут свою деятельность.

Р.Одиерно добавил также, что США планируют к весне 2008 г. сократить численность американского контингента в Ираке до 160 тыс. человек, а к августу 2008 г. - полностью вывести свои войска из этой страны, передает Associated Press.