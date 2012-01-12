Обама собрал $222 миллиона на выборы

Президент США Барак ОБАМА собрал 222 миллиона долларов в собственный предвыборный фонд за 2011 год, перевыполнив годовой план, определенный штабом кампании в 200 миллионов.

"Штаб компании ОБАМЫ и Национальный демократический комитет собрали в четвертом квартале 2011 года 68 миллионов долларов. Всего по итогам года собрано 222 миллиона долларов, что превысило наш внутренний годовой план, определенный на уровне 200 миллионов", - заявил в видеообращении к избирателям управляющий кампанией действующего Президента Джим МЕССИНА, сообщает РИА «Новости».

В кампании 2008 года объем предвыборного фонда Б.ОБАМЫ составил более 750 миллионов долларов. Дж.МЕССИНА отметил, что такую же сумму штаб надеется собрать и в 2012 году.

Б.ОБАМА лидирует среди всех кандидатов по объему предвыборного фонда. Самый популярный и "богатый" кандидат-республиканец, экс-губернатор Массачусетса Митт РОМНИ собрал за 2011 год пожертвований на кампанию на сумму в 56 миллионов долларов.

Самую "бюджетную" кампанию ведет бывший сенатор от штата Пенсильвания Рик САНТОРУМ. По данным на середину декабря, его предвыборный фонд составлял всего 1,2 миллиона долларов. Он гордится этим и на каждой встрече с избирателями подчеркивает, что не является выходцем из элит и ездит по стране "не в кортежах и дорогих автобусах", а на недорогом пикапе Dodge Ram 2006 года выпуска.

Согласно информации, обнародованной кандидатами в декабре, на втором месте среди республиканцев по размеру фонда был губернатор Техаса Рик ПЕРРИ (17 миллионов 200 тысяч долларов), на третьем конгрессмен от Техаса Рон ПОЛ (12 миллионов 787 тысяч), на четвертом - конгрессвуман от Минессоты Мишель БАКМАН с 12 миллионами 84 тысячами. Эти кандидаты пока не обнародовали данных об объемах предвыборных фондов по итогам прошедшего года.