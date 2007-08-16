Грузия отдала свои железные дороги англичанам
22:46, 16 августа 2007Мир
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|Георгий Арвеладзе
Решение принято на заседании правительства республики 16 августа. Как заявил министр экономического развития Георгий Арвеладзе, 100 процентов компании "Железные дороги Грузии" были переданы британцам, чтобы привлечь инвестиции в этот сектор.
По его словам, объем инвестиций только за первые десять лет составит один миллиард долларов. "Государство, - отметил министр, - не смогло бы направить в данный сектор столь крупные суммы в столь короткие сроки".
В соответствии с контрактом, до 2009 года британцы не смогут менять тарифы на пассажирские или грузовые перевозки. А в течение дальнейших пяти лет размеры тарифов должны согласовываться с грузинскими властями.
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