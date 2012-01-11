Украинские миротворцы прикроют руководителей ООН с воздуха

Украинские миротворцы будут обеспечивать безопасность во время инаугурации 16 января новоизбранного Президента Либерии Эллен ДЖОНСОН-СЕРЛИФ.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте печати и связей со СМИ Министерства обороны Украины.

По словам командира 56-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных сил Украины полковника Петра ПЛИСА, поздравить нового Президента страны прибудут руководители ООН, официальные представители африканских стран-соседей, США, Великобритании, Франции, Китая и других стран мира.

Учитывая этого, руководством Миссии ООН в Либерии, органами правопорядка страны на период инаугурации и на несколько дней после нее будут введены дополнительные меры безопасности и охраны в столице – городе Монровия и на дорогах, ведущих к ней.

«В частности, маршрут перемещения большинства VIP-персон от аэропорта до столицы страны в светлое время суток постоянно будет патрулировать пара украинских боевых вертолетов Ми-24, сопровождая колонны автомашин и поддерживая взаимодействие с наземными силами Миссии ООН в Либерии», – сообщил П.ПЛИС.

Также, добавил он, особое внимание будет уделяться и безопасности подъездов в центральные органы власти, гостиницы, перемещению больших групп населения и тому подобное.

Небо над либерийской столицей будут патрулировать и украинские десантно-транспортные вертолеты Ми-8МТ. На бортах авиационных машин будут находиться специальные военные наблюдатели из международного контингента, которые будут поддерживать связь с основными силами.

Пара вертолетов Ми-8МТ, оборудованных для выполнения медицинской эвакуации и поисково-спасательных задач, будет находиться в режиме 30-минутной готовности к вылету на случай непредсказуемой ситуации.

Остальные украинские вертолёты Ми-8МТ будут дежурить на дополнительных аэродромных площадках в 30-минутной готовности к вылету в указанные районы с целью доставки и десантирования специального миротворческого подразделения быстрого реагирования для устранения любых беспорядков среди местного населения, если такие произойдут.

Командир 56-го отдельного вертолетного отряда ВС Украины подчеркнул, что таким образом нагрузка на украинское миротворческое подразделение в эти дни увеличится почти в два раза.

«В общей сложности в обеспечении запланированных мероприятий планируется задействовать до 9 украинских вертолетов. Техника и лётно-подъемный состав готовы выполнить поставленные задачи», – П.ПЛИС.