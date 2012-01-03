В столице Ливии произошла перестрелка между двумя группами экс-повстанцев

В центре ливийской столицы Триполи сегодня произошла перестрелка между двумя группами бывших повстанцев.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в бой вступили "экс-революционеры" из Триполи и Мисураты.

По свидетельствам очевидцев, повстанцы использовали автоматы и гранатометы. С обеих сторон есть раненые, информации об убитых пока нет.

По одной из версий, повстанцы из Мисураты попытались взять штурмом здание военного совета.

Агентство отмечает, что гражданская война в Ливии, в результате которой был свергнут режим Муамара Каддафи, привела к тому, что сейчас почти у каждого жителя страны есть огнестрельное оружие. Новые власти не знают, как разоружить жителей, а наличие у них стрелкового оружия позволяет бывшим "революционерам" создавать банды и заниматься грабежами.

Два дня назад группа вооруженных боевиков попыталась прорваться в Тунис, однако Национальная гвардия этой страны пресекла попытку прорыва после перестрелки на границе.

Как сообщалось, в середине февраля 2011 года в Ливии начались массовые демонстрации с требованием ухода правившего страной более 40 лет лидера Джамахирии М.Каддафи, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между правительственными войсками и силами оппозиции.

СБ ООН 17 марта принял резолюцию, которая открывала возможность иностранного военного вмешательства в ситуацию в этой североафриканской стране. В начавшейся 19 марта операции коалиционных сил принимали участие, в частности, Великобритания, Франция, США, Канада, Бельгия, Италия, Испания, Дания, Норвегия.

В ходе почти десяти месяцев боевых действий противникам режима М.Каддафи удалось установить контроль почти над всей территорией Ливии. В феврале оппозиция сформировала в Бенгази Переходный национальный совет (ПНС), который объявила единственным легитимным органом власти в стране. ПНС признали более 60 стран. М.Каддафи, правивший Ливией 42 года, погиб в октябре 2011 г. в районе своей "малой родины" – города Сирт – после того, как его захватили в плен.