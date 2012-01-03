Польские следователи просят суд арестовать российского экс-прокурора

Польские следователи направили в суд представление об аресте задержанного в Польше бывшего первого заместителя прокурора Московской области Российской Федерации Александра ИГНАТЕНКО сроком на 40 дней.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в городе Новый Сонч, которая занимается этим делом, Беата СТЕМПЕНЬ-ВАЖЕХА.

Она отметила, что местный суд рассмотрит дело завтра, 4 января.

«На какой срок этот человек будет арестован, зависит от суда. Мы подали заявку на арест на 40 дней, так как это предусматривает действующее законодательство», - сказала пресс-секретарь.

Она отметила, что завтрашнее заседание суда является лишь первым этапом на пути экстрадиции, добавив, что окончательное решение о том, передавать задержанного России или нет, принимает министр юстиции Польши.

«Теперь российская сторона должна нам направить заявку об экстрадиции, и мы ее также должны направить в суд, и это суд будет решать, есть ли юридические основания для экстрадиции», - сказала она.

«Если мнение суда будет позитивное, то окончательное решение будет зависеть от министра юстиции», - объяснила пресс-секретарь эту процедуру в Польше.

Б.СТЕМПЕНЬ-ВАЖЕХА отказалась предоставить дополнительные детали обстоятельств задержания российского экс-прокурора и уточнить, почему эту операцию проводили не представители полиции, как обычно, а ABW (аналог украинской СБУ).

«Мы в это не вникаем», - сказала она.

Пресс-секретарь также не подтвердила и не опровергла обнародованную в СМИ информацию, что российский прокурор имел при себе фальшивый литовский паспорт.

Согласно сообщению Окружной прокуратуры Нового Сонча, А.ИГНАТЕНКО, обвиняемого в коррупции и мошенничестве и официально объявленного в международный розыск, задержали 1 января в польском курорте Закопане.

По данным польской радиостанции RMF FM, бывшего российского прокурора задержали работники ABW, когда он выезжал на автомобиле из Закопане, где встречался со своей семьей.

По данным российских СМИ, следственный комитет РФ объявил А.ИГНАТЕНКО, которого подозревают в «крышевании» сети подпольных казино в Подмосковье, в международный розыск в июле 2011 года.

По версии следствия, А.ИГНАТЕНКО, которого уволили из органов прокуратуры в апреле прошлого года, за содействие деятельности нелегальных игорных заведений взял взятку в размере около 1,5 млн. дол.