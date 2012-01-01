Мазда с семью пассажирами съехала в реку: возвращались с вечеринки

17:26, 01 января 2012
Мир
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Новогодняя трагедия в Латвии

Семь человек в возрасте от 16 до 19 лет погибли в дорожно-транспортном происшествии в новогоднюю ночь в Латвии.

Как передает РИА Новости, по сообщению местной полиции, ДТП произошло около 3.30 на дороге Извалта - Шкелтава в Красловском районе. Автомобиль Mazda 626, в котором находились семь человек (три девушки и четыре молодых человека), съехал с дороги в реку Рудна и затонул. Спасти никого не удалось.

Предполагается, что компания возвращалась с новогодней вечеринки.

По данному факту начато расследование.

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