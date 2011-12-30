В Абхазии убит бывший командир спецотряда

В Абхазии убит Вальмер Бутба – бывший командир спецотряда, охранявшего первого президента непризнанной республики Владислава Ардзинбу во время грузино-абхазской войны.



Труп 48-летнего Бутба и его 33-летнего помощника Тамаза Квеквескири были найдены минувшей ночью. Труп В.Бутба с одним сквозным огнестрельным ранением обнаружен на обочине дороги, у выезда из города Гали в направлении Ингури. В 500 метрах от него с тремя огнестрельными ранениями в спину обнаружен труп Т.Квеквескири.



По предварительным данным следствия, убийца застрелил Бутбу и Квеквескири из пистолета Макарова в салоне джипа Hyundai, принадлежавшего Бутба. Потом выбросил тела жертв на дорогу и скрылся на той же машине, которую позже бросил.



В связи с убийством в Очамчире новогодний праздничный концерт отменен за час до его начала, сообщает сайт Наша Абхазия.



Отряд Бутба отличался особой жестокостью, пишет Грузия-онлайн. Бутба также был одним из организаторов теракта 5 мая 2010 года в Батуми, в результате которого погиб сотрудник МВД Грузии.