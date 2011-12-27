Во время аварии российской платформы в Охотском море погибла украинка

В Охотском море во время аварии российской буровой платформы «Кольская» пропала без вести гражданка Украины.

Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на Генеральное консульство Украины во Владивостоке

Генконсульство направило дополнительную информацию о шторме 18 декабря с.г. в Охотском море, в результате которого перевернулась и затонула буровая платформа "Кольская" с 67 членами экипажа на борту. По информации Генконсульства, вследствие аварии погибла гражданка Украины, проживавшая на территории России.

По неподтвержденной информации, указанная гражданка числится пропавшей без вести. В настоящее время ведется работа по розыску ее родственников.

Дело находится на контроле в ГКУ во Владивостоке и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Генконсульство Украины во Владивостоке (Россия), 18 декабря в Охотском море в результате шторма перевернулась и затонула буровая платформа "Кольская". Из 67 человек, находившихся на борту, спасены 14. Обнаружены тела 14 погибших.