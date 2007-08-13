США дали добро на продажу в Марокко 60 самоходных гаубиц (фото)

Агентство по международному военному сотрудничеству США одобрило проект договора о поставках 155-миллиметровых гаубиц М-109A5 Paladin для армии Марокко, сообщает Defencetalk.

Вооруженные силы североафриканского государства планируют получить 60 самоходных установок M-109A5, запасные части, боеприпасы и автомобили "Хаммер" для командного состава и групп артиллерийской разведки.

Новые орудия должны заменить в составе артиллерийских частей гаубицы M-109A1, произведенные в 70-х годах.

Самоходные гаубицы М-109 выпускаются в США с 1960-х годов. Модификация М-109А5 имеет дальность стрельбы обычным снарядом – 22, активно-реактивным – 30 километров. Масса гаубицы составляет 25 тонн, бронирование защищает от огня легкого стрелкового оружия. Самоходки этого типа могут использовать высокоточные управляемые снаряды.

Лента.ру