Активистки Femen разделись у КГБ Беларуси

19 декабря возле здания КГБ Беларуси активистки Femen провели акцию - они традиционно разделись.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, у девушек были нарисованы на лице усы, у одной из них на спине был изображен Александр ЛУКАШЕНКО. Активистки держали в руках плакаты «Жыве Беларусь!» и «Свободу политзаключенным».

Акция была посвящена годовщине президентских выборов и разгона мирной акции протеста в Минске 19 декабря 2010 года.

Из здания КГБ выбежала охрана и задержала снимавших акцию видеооператора газеты «Наша ніва» Татьяну ГАВРИЛЬЧИК и фотокорреспондента Юлию ДОРОШКЕВИЧ.

При этом активистки Femen успели убежать.

Автобус со спецназом и машина ГАИ подъехали через 15 минут после «акции».

Ранее сообщалось, что Femen собирается провести акцию в Минске, однако позже появилась информация о том, что Femen не приедет из-за опасностей, которые подстерегают их в Беларуси. Девушкам удалось сохранить место акции в тайне. Они поделились информацией только в социальных сетях, в результате чего журналисты знали о грядущей акции, а спецслужбы не успели среагировать.