Лихтенштейн вошел в Шенгенскую зону

Лихтенштейн с понедельника отменил проверки на границах со странами Шенгенской зоны, став, таким образом, ее частью, сообщили в понедельник РИА Новости в представительстве Европейского Союза.

"С сегодняшнего дня Лихтенштейн стал частью Шенгенской зоны, особой области без контроля на внутренних границах, - говорится в сообщения представительства. - Отныне проверка лиц будет отменена на границах с Лихтенштейном, который будет полностью выполнять шенгенские правила".

Теперь более 400 миллионов европейцев из 26 европейских стран будут пользоваться свободным проездом по всей Шенгенской зоне.

"Шенгенская зона быстро растет, что позволяет все большему числу европейских граждан и путешественников из третьих государств свободно перемещаться через все большее количество стран. С сегодняшним присоединением Лихтенштейна мы все дальше развиваем одно из самых главных достижений ЕС", - цитирует еврокомиссара по внутренней политике Сесилию Мальмстром сайт Еврокомиссии.