Британского депутата уволили из-за нацистской вечеринки

Депутат британского парламента от Консервативной партии Эйдан Берли (Aidan Burley) покинул свой пост в Департаменте транспорта, после того как принял участие в нацистской вечеринке. Распоряжение об увольнении Берли подписал премьер-министр Дэвид Кэмерон, сообщает Лента.русо ссылкой на The Mail on Sunday.

Несколько дней назад газета опубликовала фотографии с вечеринки на французском горнолыжном курорте, на которых Берли запечатлен вместе с человеком в форме офицера СС. Поведение Берли вызвало особенно острую критику со стороны депутатов-лейбористов. Консерваторы также сочли выходку коллеги "преступной и глупой".

Эйдан безуспешно пытался спасти карьеру, опровергая свои симпатии к нацизму. В частности, он написал письмо с извинениями в еврейскую газету The Jewish Chronicle и рассказал о планах посетить Освенцим. Однако Mail on Sunday выяснила, что Берли неслучайно оказался на нацистской вечеринке - именно он придумал нарядить гостей в форму СС и сам заплатил за ее аренду.

Во Франции, где состоялась вечеринка с участием Берли, любое использование нацистской атрибутики является преступлением, если речь не идет о кино- или театральных постановках.