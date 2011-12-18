Власти Чехии в понедельник объявят траур по экс-президенту

Правительство Чехии в понедельник соберется на заседание, чтобы официально объявить национальный траур в связи с кончиной экс-президента Вацлава Гавела, передает радио Прага.

В.Гавел умер в воскресенье утром в своем загородном доме из-за осложнений после продолжительной болезни.

Он был несомненно самым известным чешским политиком и одним из главных деятелей антикоммунистического движения в социалистической Чехословаки. Сразу же после бархатной революции в декабре 1989 года был избран президентом Чехословаки и с 1993 по 2003 годы первым президентом Чехии.

Кроме того, П.Гавел известен как литературный критик, писатель и диссидент. Во время "Бархатной революции" в Чехословакии в 1989 году он стал инициатором создания оппозиционной общественно-политической организации "Гражданский форум".

В.Гавел 5 октября отметил 75-летний юбилей и получил многочисленные поздравления как от своих соотечественников, так и от мировых лидеров. Перед юбилеем экс-президент Чехии завершил реабилитацию после перенесенного весной этого года воспаления верхних дыхательных путей.