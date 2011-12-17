Медведев: нынешняя политсистема России себя исчерпала

Власти России должны признать, что старая модель политической системы себя исчерпала, ее нужно менять, и только в этом случае будет развитие. Такое заявление сделал президент РФ Дмитрий Медведев на встрече с активом партии "Единая Россия": "У нас будет новая стадия развития политической системы. Она началась не в результате каких-то митингов, это лишь внешняя пена. Началась она, потому что старая модель, которая верой и правдой служила нашему государству в последние годы, себя исчерпала", - сказал он.



В условиях политической конкуренции, чтобы сохранить свое лидерство, ЕР "должна стать более современной и более мобильной... оперативно реагировать на все вызовы сегодняшнего дня, жестко и эффективно отстаивать интересы граждан для того, чтобы не потерять их доверие. Причём интересы по всем направлениям, по всем вопросам", - указал Д.Медведев.



Для этого, считает глава государства, необходимо пересмотреть принципы работы партии и даже коренным образом ее реформировать: "Нам нужны новые идеи и нам нужны новые имена, причем мы должны быть открыты для сотрудничества со всеми силами, со всеми умными, неравнодушными к судьбе нашей страны людьми" – заключил нынешний президент РФ.