Новым спикером Госдумы РФ станет соученик Путина по Академии КГБ

Спикером Государственной Думы России шестого созыва станет глава администрации президента России Сергей НАРЫШКИН.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующие решение было принято на расширенном заседания Генсовета «Единой России».

«Вопрос обсуждался после выборов и во время подведения итогов. Я шел на выборы как беспартийный, но всегда поддерживал «Единую Россию». Шли консультации с Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и с Владимиром ПУТИНЫМ. В результате я с благодарностью принял предложение», - сказал С.НАРЫШКИН.

Кроме этого, генсовет партии предложил Александра ЖУКОВА на пост первого вице-спикера Госдумы.

На посты вице-спикеров «Единая Россия» выдвигает: секретаря президиума Генсовета Сергея НЕВЕРОВА, бывшего вице-мэра Москвы Людмилу ШВЕЦОВУ, Олега МОРОЗОВА и руководителя Центрального исполкома партии Андрея ВОРОБЬЕВА, который также возглавит фракцию «Единой России» в нижней палате.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря в России прошли выборы в Госдуму РФ.

«Единая Россия» получила 238 мандатов, КПРФ – 92, «Справедливая Россия»- 64, ЛДПР – 56.

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Сергей Евгеньевич Нарышкин родился 27 октября 1954 г. в Ленинграде.

В 1978 году закончил Ленинградский механический институт по специальности «инженер-радиомеханик», после которого Минскую Высшую школу КГБ СССР, позже — Петербургский международный институт менеджмента по специальности «экономист», владеет английским, французским языками.

- с 1982 года — помощник проректора по международным научным связям, заместитель начальника Отдела внешнеэкономических связей Ленинградского политехнического института.

- позднее — сотрудник аппарата экономического советника посольства СССР в Бельгии. По некоторым данным, в эти годы состоял на службе в КГБ, учился в Краснознамённом институте КГБ вместе с Владимиром Путиным.

- начало 1990-х — начальник отдела комитета по экономическому развитию, позже — комитета по экономике и финансам мэрии Санкт-Петербурга.

- с 1995 года — руководитель отдела внешних инвестиций ОАО «Промышленно-строительный банк» (Санкт-Петербург).

- с 1997 года — начальник департамента инвестиций, заместитель председателя комитета по экономике и инвестициям правительства Ленинградской области.

- с 1998 года — председатель Комитета по внешнеэкономическим и международным связям правительства Ленинградской области.

- с февраля 2004 года — заместитель начальника Экономического управления Администрации Президента Российской Федерации.

- с марта 2004 года — заместитель руководителя, с сентября — руководитель аппарата правительства Российской Федерации - министр.

- с февраля 2007 года — заместитель председателя правительства Российской Федерации — руководитель аппарата правительства Российской Федерации, с сентября того же года — председатель совета директоров «Объединённой судостроительной корпорации».

- с 12 мая 2008 года по 15 декабря 2011 года — руководитель Администрации Президента Российской Федерации.

- 4 декабря 2011 — избран в Госдуму РФ шестого созыва, 15 декабря взял мандат и зарегистрирован депутатом.

- 17 декабря — объявлено о том, что «Единая Россия» намерена выдвинуть Нарышкина на пост спикера Госдумы.