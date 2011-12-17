Новым спикером Госдумы РФ станет соученик Путина по Академии КГБ
Нарышкин возглавлял администрацию Президента
Спикером Государственной Думы России шестого созыва станет глава администрации президента России Сергей НАРЫШКИН.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующие решение было принято на расширенном заседания Генсовета «Единой России».
«Вопрос обсуждался после выборов и во время подведения итогов. Я шел на выборы как беспартийный, но всегда поддерживал «Единую Россию». Шли консультации с Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и с Владимиром ПУТИНЫМ. В результате я с благодарностью принял предложение», - сказал С.НАРЫШКИН.
Кроме этого, генсовет партии предложил Александра ЖУКОВА на пост первого вице-спикера Госдумы.
На посты вице-спикеров «Единая Россия» выдвигает: секретаря президиума Генсовета Сергея НЕВЕРОВА, бывшего вице-мэра Москвы Людмилу ШВЕЦОВУ, Олега МОРОЗОВА и руководителя Центрального исполкома партии Андрея ВОРОБЬЕВА, который также возглавит фракцию «Единой России» в нижней палате.
Как сообщал УНИАН, 4 декабря в России прошли выборы в Госдуму РФ.
«Единая Россия» получила 238 мандатов, КПРФ – 92, «Справедливая Россия»- 64, ЛДПР – 56.
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Сергей Евгеньевич Нарышкин родился 27 октября 1954 г. в Ленинграде.
В 1978 году закончил Ленинградский механический институт по специальности «инженер-радиомеханик», после которого Минскую Высшую школу КГБ СССР, позже — Петербургский международный институт менеджмента по специальности «экономист», владеет английским, французским языками.
- с 1982 года — помощник проректора по международным научным связям, заместитель начальника Отдела внешнеэкономических связей Ленинградского политехнического института.
- позднее — сотрудник аппарата экономического советника посольства СССР в Бельгии. По некоторым данным, в эти годы состоял на службе в КГБ, учился в Краснознамённом институте КГБ вместе с Владимиром Путиным.
- начало 1990-х — начальник отдела комитета по экономическому развитию, позже — комитета по экономике и финансам мэрии Санкт-Петербурга.
- с 1995 года — руководитель отдела внешних инвестиций ОАО «Промышленно-строительный банк» (Санкт-Петербург).
- с 1997 года — начальник департамента инвестиций, заместитель председателя комитета по экономике и инвестициям правительства Ленинградской области.
- с 1998 года — председатель Комитета по внешнеэкономическим и международным связям правительства Ленинградской области.
- с февраля 2004 года — заместитель начальника Экономического управления Администрации Президента Российской Федерации.
- с марта 2004 года — заместитель руководителя, с сентября — руководитель аппарата правительства Российской Федерации - министр.
- с февраля 2007 года — заместитель председателя правительства Российской Федерации — руководитель аппарата правительства Российской Федерации, с сентября того же года — председатель совета директоров «Объединённой судостроительной корпорации».
- с 12 мая 2008 года по 15 декабря 2011 года — руководитель Администрации Президента Российской Федерации.
- 4 декабря 2011 — избран в Госдуму РФ шестого созыва, 15 декабря взял мандат и зарегистрирован депутатом.
- 17 декабря — объявлено о том, что «Единая Россия» намерена выдвинуть Нарышкина на пост спикера Госдумы.