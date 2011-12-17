Если бы президентские выборы в России прошли завтра (опрос)

По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного 10 и 11 декабря в 46 регионах России, если бы президентские выборы прошли в ближайшее воскресенье, за Владимира Путина проголосовали бы 42 процента избирателей.

На втором месте оказался бы лидер коммунистов Геннадий Зюганов с 11 процентами, еще столько же людей заявили, что не пошли бы на выборы. Владимир Жириновский собрал бы 9 процентов, глава "эсеров" Сергей Миронов - 5. Напротив остальных фамилий, включенных в опросный лист: Прохоров, Явлинский, Немцов, Навальный, Дмитриева, Рогозин, Шевчук, - значатся либо 0, либо 1.



По данным того же опроса, рейтинг одобрения деятельности Путина составил 51 процент. Еще в конце ноября этот показатель составлял 61 процент. В среднем за 11 месяцев 2011 года рейтинг премьер-министра составлял приблизительно 63,8 процента.



После выборов снизился и рейтинг одобрения деятельности президента России Дмитрия Медведева - он тоже составил 51 процент при среднем значении за ноябрь 60 процентов.

