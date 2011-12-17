Сирийская оппозиция готовится брать власть

Национальный совет Сирии, объединяющий представителей сирийской оппозиции, проводит свой первый съезд в Тунисе, сообщает Радио Свобода.

В работе открывшегося вчера вечером в курортном городе Гаммарт (вблизи столицы страны Туниса) съезда участвуют около 200 членов совета. Его участники главной задачей считают дальнейшее объединение сирийской оппозиции, укрепление совета и его преобразование в организацию с более четкими целями. О формировании совета было объявлено в сентябре в Стамбуле.

***



Вчера после пятничной молитвы в нескольких городах Сирии прошли антиправительственные демонстрации, в которых участвовали тысячи людей. В городе Хомс в столкновениях с полицией погибли не менее шести человек.



В Сирии народные выступления с требованием отставки президента Башара Асада начались в марте этого года. С тех пор, по оценкам ООН, погибли не менее пяти тысяч человек.