В Каире погибли два демонстранта, двести - ранены

В Каире в пятницу при столкновениях с полицией погибли два человека и более двухсот получили ранения. Среди пострадавших - несколько десятков военнослужащих сил безопасности, сообщает Радио Свобода.

"Сидячая забастовка" около здания парламента продолжалась три недели. В пятницу полиция попыталась разогнать манифестантов - в стражей порядка полетели камни. Как сообщается со ссылкой на очевидцев, для разгона протестующих полицейские начали стрелять в воздух и применили водометы, однако эти меры не принесли результата.



Акции протеста были устроены противниками нынешнего - недавно назначенного - премьер-министра Камаля аль-Ганзури, который был членом египетского руководства ещё при свергнутом президенте Хосни Мубараке. Манифестанты требуют скорейшей передачи власти от временного военного руководства в руки гражданских властей.



В Египте в настоящее время проводятся - в несколько этапов - выборы органов местной власти. По предварительным данным, лидируют представители исламистской партии "Братья-мусульмане".