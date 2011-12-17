В Каире погибли два демонстранта, двести - ранены

02:51, 17 декабря 2011
Мир
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Продолжаются выборы и "сидячая забастовка"

В Каире в пятницу при столкновениях с полицией погибли два человека и более двухсот получили ранения. Среди пострадавших - несколько десятков военнослужащих сил безопасности, сообщает Радио Свобода.

"Сидячая забастовка" около здания парламента продолжалась три недели. В пятницу полиция попыталась разогнать манифестантов - в стражей порядка полетели камни. Как сообщается со ссылкой на очевидцев, для разгона протестующих полицейские начали стрелять в воздух и применили водометы, однако эти меры не принесли результата.

Акции протеста были устроены противниками нынешнего -  недавно назначенного - премьер-министра Камаля аль-Ганзури, который был членом египетского руководства ещё при свергнутом президенте Хосни Мубараке. Манифестанты требуют скорейшей передачи власти от временного военного руководства в руки гражданских властей.

В Египте в настоящее время проводятся - в несколько этапов - выборы органов местной власти. По предварительным данным, лидируют представители исламистской партии "Братья-мусульмане".

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