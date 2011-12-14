В квартире льежского стрелка нашли изуродованное тело женщины

В бельгийском городе Льеж сегодня чествовали шестерых погибших и 125 пострадавших во вчерашней стрельбе в центре города. Полиция установила имя нападавшего - Нордин Амран. В его доме нашли изуродованное тело женщины. Мотивы убийцы до сих пор непонятны.

Как передает из Льежа корреспондент ТСН,сегодняшний день принес еще более шокирующие подробности трагедии. Во-первых, увеличилось количество жертв льежского убийцы. Включая его самого, погибли шестеро. В госпитале умер полуторагодовалый ребенок, и двадцатилетний парень.

Во-вторых - новые детали из жизни Нордина Амрана не только не дали ответ на вопрос, почему 30-летний мужчина расстрелял людей на рождественской ярмарке. Наоборот, еще больше запутали в мотивах, и еще больше шокировали бельгийцев. Во время обыска в доме убийцы следователи нашли тело женщины, которую сначала изнасиловали, а потом - убили. Это 45-летняя уборщица, работавшая в районе, где жил Амран. Полиция предполагает, что женщина столкнулась с убийцей, который уговорил ее зайти к нему домой. Наиболее шокированными оказались соседи.

"Это удивительное чувство - знать, что он жил здесь. Все соседи думают, что это могло произойти и здесь. У нас здесь три школы, в частности, две для совсем маленьких детей. И мы все думаем, что он мог совершить это здесь. Нас это пугает. Мы никогда не думали, что он совершит нечто", - рассказала соседка Амрана Кристалл Стевенен.

И еще одна деталь трагедии, которая сбивает с толку. Незадолго до того, как прийти на площадь в центре города и открыть огонь, Амран написал трогательное признание в любви своей девушке, а также перечислил на ее счет определенную сумму денег. Сегодня в центре Льежа ТСН встретил женщину, которая была знакомой любимой киллера. Она плакала перед автобусной остановкой, на которой погибли люди, и рассказала, что вообще не может понять, каким образом можно объяснить поступок убийцы.

"Это трудно. Я хорошо знала его девушку. Не могу поверить, что он мог просто так убить столько людей. Это очень трудно", - рассказала женщина.

Трагедия произошла в центре тихого бельгийского городка, после обеда. На площади работает рождественская ярмарка, и в тот момент, когда этим местом дети возвращались из школы домой, мужчина собрался на крышу пекарни, бросил в людей несколько гранат, после чего достал винтовку и открыл огонь. Вскоре убийца пустил и себе пулю в голову. Жертв могло быть и больше. Сегодня стало известно, что в сумке были еще несколько взрывных устройств. Пустить их в ход Амран просто не успел.