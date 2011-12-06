Немцова «криво улыбаясь» отпустили

Российские оппозиционеры – один из лидеров движения "Солидарность" Борис НЕМЦОВ и лидер "Другой России" Эдуард ЛИМОНОВ, – задержанные сегодня вечером во время проведения несанкционированной акции протеста на Триумфальной площади в Москве, отпущены из полиции, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Меня задержали без предъявления обвинений, а потом, криво улыбаясь, отпустили", - сказал Б.НЕМЦОВ. При этом, по его словам, в момент задержания сотрудникам правоохранительных органов по рациям шла команда: "задержать НЕМЦОВА".

О причинах задержания и последовавшего затем освобождения политику ничего не известно.

Представитель «Другой России» Александр АВЕРИН сообщил ИТАР-ТАСС, что Эдуард ЛИМОНОВ также отпущен. «Его освободили, но составили протокол об административном правонарушении - "организация несанкционированного митинга". ЛИМОНОВ будет вызван в суд, который рассмотрит дело об административном правонарушении, но когда – пока неизвестно", – сказал А.АВЕРИН.

В свою очередь, задержанный сегодня на Триумфальной площади лидер "Яблока" Сергей МИТРОХИН в своем микроблоге в Твиттере написал, что находится в ОВД "Тверское". "Сидим с ЛИМОНОВЫМ в ОВД Тверское. Спорим о политической ситуации в стране", - сообщил он ранее. По словам лидера "Яблока", его обвиняют в том, что он кричал: "Долой власть!"

По данным ИТАР-ТАСС, в ГУ МВД по Москве ранее заявили, что представители националистических организаций и сторонники радикальной оппозиции начали бросать в полицейских на Триумфальной площади в Москве стеклянные бутылки.

Всего, по данным московской полиции, на Триумфальной площади были задержаны около 300 человек.